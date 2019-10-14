شكرا لقرائتكم خبر عن العامرى وشوبير ونجوم الرياضة فى جنازة والدة علاء عبد الصادق.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العديد من نجوم الرياضة على تشييع جنازة والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، ظهر اليوم من مسجد مصطفى محمود.

وحضر صلاة الجنازة كل من العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى، أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى، سامى قمصان مدرب الأهلى، جمال جبر مدير المركز الإعلامى بالأهلى، محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، هشام العامرى عضو مجلس الأهلى السابق، عادل مصطفى المدرب العام للمقاصة، حلمى طولان المدير الفنى السابق للاتحاد السكندرى، شطة رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الافريق، حمادة صدقى المدير الفنى السابق للجونة .

Advertisements

الجنازة



جنازة و الدة عبد الصادق



جانب من الجنازة



جنازة والدة علاء عبد الصادق