وزير الرياضة يتابع استعدادات الصالات المستضيفة لمونديال اليد ٢٠٢١

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا مطولا لمتابعة الاستعدادات والأعمال الإنشائية الجارية بال 4 صالات الرئيسية المستضيفة لمنافسات بطولة العالم ٢٠٢١ لكرة اليد، والصالات هي العاصمة الإدارية، برج العرب، إستاد القاهرة، و6 اكتوبر فضلا عن صالات التدريب الفرعية الخاصة بالتدريب.

وشهد الاجتماع حضور كل من رئيس مجلس

إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد المهندس هشام نصر ورئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الاتحاد ومدير البطولة، كما حضر الاجتماع الجهات المعنية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية القائمين على أعمال التنفيذ والتجهيز والإنشاء ، وممثلي شركة تذكرتي التى ستتولى منظومة التذاكر الخاصة بالمباريات ، وممثلي التلفزيون المصري وذلك لمراجعة متطلبات أعمال البث التلفزيوني ، وممثلي لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى مسئولى الصالات الأربعة.

وقد شدد وزير الرياضة على متابعة كافة التفصيلات بما يضمن الجودة والكفاءة ويفى بكافة المتطلبات المتعلقة بالاتحاد الدولى لكرة اليد وبما يتناسب مع السمعة العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر فى استضافة وتنظيم الأحداث والبطولات العالمية.