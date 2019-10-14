رياضة | أزمة جديدة تؤرق فالفيردي في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة تؤرق فالفيردي في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني لمواجهة فريق نادي إيبار يوم السبت المقبل على ملعب إستاد إبوروا لحساب مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز لكرة القدم والتي يسعى برشلونة للحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي .

جريزمان وفاتي يضعان فالفيردي في ورطة

وكانت صحيفة " موندو ديبورتيفو " قد أكدت في تقرير صحفي نشرته في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أن إرنستو فالفيردي المدير الفني للبلوجرانا حائر بشأن الإسم الثالث الذي سيلعب في خط الهجوم المباراة القادمة بجانب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز .

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وأكملت الصحيفة في تقريرها أن غياب الفرنسي عثمان ديمبلي للإيقاف مباراتين وإصابة كارليس بيريز وإستبعاده من قائمة اللاروخا تحت 21 عاماً وضعا فالفيردي في أزمة طاحنة بسبب الأسم الثالث وبات أمامه خيارين فقط وهما الفرنسي أنطوان جريزمان والاسباني اليافع أنسو فاتي .

وأشارت إلى أن المستر يأمل أن يكون الثنائي في كامل جاهزيتهم خاصةً وأن جريزمان من المنتظر أن يشارك مع المنتخب الفرنسي ضد تركيا في تصفيات بطولة يورو 2020 فيما سيلعب فاتي ضد الجبل الأسود مع منتخب إسبانيا تحت 21 سنة وهو الذي غاب عن مباراتي خيتافي وإنتر ميلان للإصابة .

فهل ينجح فالفيردي في حسم تلك المشكلة أم سيلجأ لتغيير خطة اللعب ؟