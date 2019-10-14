شكرا لقرائتكم هانى زادة يعود للقاهرة بعد غياب عام خارج البلاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد تواجده خارج البلاد فترة تعدت العام ، عاد هانى زادة عضو مجلس إدارة نادى الزمالك إلى القاهرة ، وكان هانى زادة عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء ، يتابع أمور النادى ، وشئونه خلال تواجده بالخارج ، حيث غادر القاهرة العام الماضى ، و توجه على سويسرا ، لظروف خاصة . ونشر أحمد زادة نجل عضو المجلس صورا لوصول والده إلى القاهرة وعلق عليها " خلصت " Advertisements يذكر أن الزمالك يلتقى مع الأهلى السبت المقبل فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدورى، باستاد برج العرب .

احمد هانى

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