شكرا لقرائتكم اليوم.. الأهلي يختبر بدلائه أمام الإعلاميين قبل القمة 119... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض الأهلي اختبار ودي عصر اليوم الأثنين، أمام فريق الإعلاميين على ملعب مختار التتش في إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المرتقبة ، ويلعب الأهلي مباراة اليوم دون عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية حيث يغيب 6 لاعبين مع المنتخب الأول ، وهم: محمد الشناوي ، أحمد فتحي ، محمد مجدي قفشة ، حسين الشحات وأيمن أشرف وحمدي فتحي.

بالإضافة إلى أربعة لاعبين فى المنتخب الأوليمبي وهم رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير بجانب الدولى التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الذى شارك في تعادل بلاده السلبي ضد الكاميرون ودياً مساء أمس الأول ،السبت.

ويتطلع فايلر لتجربة بعض اللاعبين في ودية اليوم ويأتي في مقدمتهم الثنائي العائد من إصابة طويلة سعد سمير ومحمد محمود وكذلك صالح جمعة الذي خرج من حسابات الجهاز الفتي فترة طويلة لأسباب فنية.