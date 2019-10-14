شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الإعلاميين اليوم فى التتش استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مباراة ودية عصر اليوم، الإثنين، مع الإعلاميين بالتتش، فى إطار استعدادات المارد الأحمر لمباراة الزمالك المرتقبة، ويلعب الأهلى مباراة اليوم دون عدد كبير من اللاعبين لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية حيث يغيب 6 لاعبين مع المنتخب الأول، وهم: محمد الشناوى، أحمد فتحى، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات وأيمن أشرف وحمدى فتحي.

بالإضافة إلى أربعة لاعبين فى المنتخب الأوليمبى وهم رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير بجانب الدولى التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق الذى شارك فى تعادل بلاده السلبى ضد الكاميرون ودياً مساء أمس الأول، السبت.

ويتطلع فايلر لتجربة بعض اللاعبين فى ودية اليوم، ويأتى فى مقدمتهم الثنائى العائد من إصابة طويلة سعد سمير ومحمد محمود، وكذلك صالح جمعة الذى خرج من حسابات الجهاز الفتى فترة طويلة لأسباب فنية.