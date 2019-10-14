4 تبديلات في ودية منتخب مصر وبتسوانا

طلب الجهاز الفني لمنتخب بتسوانا الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال مباراته الودية مع منتخبنا الوطني والمقرر لها غدا الاثنين في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.
كان الجهاز الفني لفريقنا الوطني بقيادة الكابتن حسام البدري يرغب في إجراء ٦ تبديلات من أجل التعرف على المستوى الحقيقى لكل اللاعبين وإعطاء الفرصة لأكبرعدد للوقوف على بعض النقاط لاتخاذ قراراته في المرحلة المقبلة استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في أولى ارتباطاته الرسمية.
وسبق للمنتخبين مصر وبتسوانا أن تواجها ٥ مرات من قبل وجاءت النتائج على النحو التالي:
- 7 أكتوبر 2006: تعادلا (0 – 0) في تصفيات أمم أفريقيا 2008.
- 13 أكتوبر 2006: فازت مصر (1 – 0) بتوقيع محمد فضل في تصفيات كان 2008 أيضاً.
- 4 يونيو 2013: تعادلا (1 – 1) في لقاء ودي وأحرز أحمد حجازي هدف مصر.
- 10 أكتوبر 2014: فاز منتخب مصر خارج أرضه (2 – 0) بتوقيع محمد النني ومحمد صلاح في تصفيات أمم افريقيا 2014.
- 15 أكتوبر 2014: كرر منتخب مصر تفوقه (2 – 0) أيضاً على أرضه بتوقيع عمرو جمال ومحمد صلاح.
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