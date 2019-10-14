أعرب أحمد الاحمر قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك عن سعادته بحصول الفريق علي بطولة إفريقيا بدولة الرأس الأخضر، واصفا إياها بالصعبة والغالية لانها البطولة التي انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية كما أنها البطولة الثالثة علي التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد. انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية كما أنها البطولة الثالثة علي التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد. Advertisements وأضاف الأحمر أنه بهذه البطولة أيضا اصبح اللاعب رقم واحد علي مستوى العالم في حصوله علي بطولات قارية بمجموع ١٩ بطولة. كان كوماندوز يد الزمالك قد توج بالبطولة الإفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية 33- 31 على فريق سبورتنج المصري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الأحمر: بطولة إفريقيا الأغلى في مسيرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.