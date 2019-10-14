رياضة | أحمد عيد: التوفيق حالف الأهلي "بالسوبر".. ولست مع استمرار أمير مرتضى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد عيد: التوفيق حالف الأهلي "بالسوبر".. ولست مع استمرار أمير مرتضى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى أحمد عيد لاعب الزمالك الأسبق، أن التوفيق حالف الاهلي امام الابيض خلال مواجهة السوبر.

وقال عبد الملك في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: ميتشو فقد تركيزه أمام الأهلي، والاخير كان موفق بشكل كبير في المباراة.

واردف : كما ان جمهور الزمالك يبالغ في الاحتفالات، فشعر اللاعبين قبل المواجهة بأنهم فائزين، وهذا غير موجود بالكرة.

واكمل : الزمالك فاز في أولي مباراتين له بالدوري وتعادل مع نادي مصر، المباراة الاخيرة كان بها سقطة كبيرة لميتشو

وافصح : بعض اللاعبين لم يشاركوا ولا اعلم السبب.

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وانتقل بالحديث عن ادارة الزمالك :"لازم يكون في مدير كورة قوي وزملكاوي جدًا ويكون شخصية كبيرة زملكاوية".

وأضاف "أمير مرتضى زملكاوي، ولكن المنصب ده لازم يكون فيه نجم كورة كبير، أمير حقق موسم جيد في العام الماضي، وحقق نجاحات مع الفريق ولكن الموسم الحالي الأمور مختلفة".

متابعًا "أمير مصاحب اللعيبة وده ممكن يكون مأثر على طريقة التعامل بينهم".

وأستكمل عبد الملك "في شخصيات كتير ممكن تكون موجودة في المنصب ده مثل أحمد رمزي أو عبد الواحد السيد".