رياضة | عاجل - صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق الكارثية قبل موقعة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - صدمة في ريال مدريد بعد إصابة نجم الفريق الكارثية قبل موقعة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إسبانية منذ قليل أن نجم ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة منتخب بلاده والتي أقيمت مساء اليوم في فترة التوقف الدولي.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نجم ريال مدريد والدولي الكرواتي لوكا مودريتش قد تعرض لإصابة قوية بعض الشئ خلا مباراة منتخب بلاده مساء اليوم الاحد.

Advertisements

وقالت الصحيفة الإسبانية أن لوكا مودريتش قد عانى من إصابة وقد شوهد وهو لا يمشي بشكل معتاد؛ وهو الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى نادي ريال مدريد.

يذكر أن نادي ريال مدريد كان قد فقد خدمات لاعبه لوكا مودريتش لفترة طويلة هذا الموسم وهو الأمر الذي أثار على نتائج الفريق بصورة واضحة خلال بداية الموسم.

وحتى هذه اللحظة لم يعلن ريال مدريد عن أي تفاصيل تخص إصابة أفضل لاعب في العالم ٢٠١٨؛ لوكا مودريتش ولكن من المتوقع بأن يخضع اللاعب لفحوصات طبية وأشعة لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.