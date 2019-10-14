تعرف على المنتخبات التي حسمت تأهلها لنهائيات يورو 2020

الأحد 13 أكتوبر 2019

أنس عبد الغني

حسم عدد من المنتخبات المتأهلة صعودهم إلى نهائيات كأس أوروبا يوور 2020، حيث استطاع أربع منتخبات حتى الأن لحسم التأهل وهم روسيا وبولندا وكلا من بلجيكا وإيطاليا.



بينما بقي الوضع على حاله بين هولندا وغريمتها ألمانيا بعودتهما منتصرتين من مينسك وتالين تواليا.

وحسمت روسيا البطاقة الثانية في المجموعة التاسعة بعد أن ذهبت الأولى الخميس في الجولة السابقة لصالح بلجيكا التي حققت الأحد وللمرة الأولى في تاريخها فوزا ثامنا تواليا، قبل أن تلحق بها إيطاليا السبت بفوزها في المجموعة العاشرة على ضيفتها اليونان 2-صفر.

واكتسح المنتخب الروسي مضيفه القبرصي 5-صفر، رافعا رصيده الى 21 نقطة بفارق ثلاث خلف بلجيكا المتصدرة صاحبة العلامة الكاملة.

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وهي المرة الخامسة تواليًا التي تتأهل فيها روسيا الى نهائيات البطولة القارية والسادسة كدولة مستقلة (غابت عن نسخة 2000)، مستفيدة الأحد في نيقوسيا بأفضل طريقة من التفوق العددي بعدما أكملت قبرص اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 28 إثر طرد كونستانتينوس لايفيس، لتدك شباك الحارس كوستانتينوس باناغي بخماسية نظيفة تناوب على تسجيلها دينيس شيريشيف (9 و2+90) وماغوميد أوزدوييف (22) وأرتيم دزيوبا الذي رفع رصيده الى 9 أهداف في 8 مباريات في التصفيات، وألكسندر غولوفين (89).

وبدوره، استمر المنتخب البلجيكي، ثالث مونديال روسيا 2018، في عروضه القوية محققا ثمانية انتصارات متتالية للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه على مضيفه الكازاخستاني 2-صفر بفضل هدفي ميتشي باتشوايي (21) وتوما مونييه (54).

وحافظ المنتخب البلجيكي التي تعود هزيمته الأخيرة الى الجولة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية على يد سويسرا 2-5 في 18 نوفمبر 2018، على نظافة شباكه للمباراة السابعة تواليا، وهو إنجاز لم يسبق له أن حققه سابقا.

وكان المدرب الاسباني روبرتو مارتينيز سعيدا بما قدمه لاعبوه خارج القواعد، موضحا بحسب ما نقل عنه موقع الاتحاد الأوروبي للعبة "كل شيء مرتبط بتركيز اللاعبين. إنها مجموعة رائعة (من اللاعبين). (هم) سفراء رائعون لكرة القدم البلجيكية. لا يمكن أن أكون أكثر فخرا مما أنا عليه الآن".

وفي المجموعة السابعة، حُبست أنفاس الجمهور البولندي حتى ربع الساعة الأخير أمام ضيفه المقدوني الشمالي، قبل أن يأتي الفرج بهدفين ضمنا لروبرت ليفاندوفسكي ورفاقه بطاقة العبور الى النهائيات.

ورفعت بولندا رصيدها الى 19 نقطة من ثماني مباريات في صدارة المجموعة متقدمة بفارق ثلاث نقاط على النمسا الثانية التي فازت خارج قواعدها على سلوفينيا الرابعة المتساوية مع مقدونيا الشمالية في النقاط (11)، الا ان الاخيرة تحتل المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين (تعادلا في الجولة الثانية وفازت مقدونيا الشمالية 2-1 في الجولة السابعة.