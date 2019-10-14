شكرا لقرائتكم ألمانيا تتجاوز النقص وتعود من إستونيا بنقاط الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز النجم الألماني إيلكاي غندوغان هدفين وصنع آخر، ليقود منتخب بلاده للتغلب بثلاثة أهداف دون مقابل على مضيفه منتخب إستونيا اليوم الأحد في الجولة السابعة لمباريات المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2020.

وجاءت أهداف المباراة جميعها في الشوط الثاني، حيث افتتح غندوغان التسجيل في الدقيقة 52، قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57، ليواصل بعدها التألق، ويصنع الهدف الثالث الذي أحرزه البديل تيمو فيرنر في الدقيقة 71.

ورغم النقص العددي الذي عانى منه المنتخب الألماني عقب الطرد المبكر الذي تعرض له لاعبه إيمري تشان في الدقيقة 14، لكن خبرة لاعبيه حسمت الأمور لصالحهم في النهاية، ليقترب منتخب ألمانيا خطوة نحو التأهل للنهائيات، بعدما ابتعد بفارق ثلاث نقاط أمام منتخب إيرلندا الشمالية، صاحب المركز الثالث، قبل جولتين على نهاية التصفيات.

وارتفع رصيد المنتخب الألماني إلى 15 نقطة في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الهولندي (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، في حين تجمد رصيد المنتخب الإستوني عند نقطة واحدة، ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.