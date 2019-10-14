شكرا لقرائتكم خبر عن عصام مرعى: هدفى مساعدة ميتشو.. ومصطفى فتحى ورقة رابحة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام مرعي، مدرب فريق الزمالك، أن عودة مصطفى فتحي لاعب الفريق كانت مهمة للغاية بالنسبة للجهاز الفني، مشددا على أن الجميع اطمأن على حالة اللاعب بعد مشاركته في مباراة المنيا الودية مساء اليوم والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2.

وأضاف مرعي: "اللاعب قدم مردودا طيبا في المباراة والجهاز الفني كان حريصا على متابعة حالته بشكل خاص وأنه ظهر بصورة أفضل مما توقعناها.. عودة اللاعب تمثل مكسب للفريق وسيكون ورقة رابحة قبل مباراة الأهلى".

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وعن تجربة المنيا الودية قال مدرب الفريق إن المباراة كانت مهمة بالنسبة للجهاز الفني للوقوف على مستويات اللاعبين، وجميعهم ظهروا بمستوى جيد والجهاز أطمئن على تعافى عدد من اللاعبين من الإصابة، بجانب تجربة بعض الناشئين.

وتابع مدرب الفريق أن صفوف الزمالك وقوته الضاربة ستكتمل بعودة الدوليين، لافتًا إلى أن الجميع جاهز لمواجهة الأهلي بجدية وفي حالة تركيز شديدة لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة.

وأبدى عصام مرعي سعادته بالانضمام للجهاز المعاون لميتشو، لافتًا إلى أن هدفه مساعدة الخواجة من أجل النجاح فى قيادة الفارس الأبيض.