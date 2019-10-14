شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. المنتخب الأولمبى يحافظ على تقدمه على جنوب أفريقيا بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال المنتخب الأولمبى يتقدم على جنوب أفريقيا بهدف مقابل لا شىء بعد مرور 75 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد القاهرة، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

أحرز هدف المباراة رمضان صبحى فى الدقيقة 28 من عمر المباراة من ضربة جزاء، صنعها اللاعب بمهارة خاصة عندما قاد هجمة من الجانب الأيسر وتخطى أحد مدافعى جنوب أفريقيا الذى يقوم بعرقلته داخل منطقة الجزاء ليحتسبها محمود البنا حكم المباراة ضربة جزاء يتصدى لها نفس اللاعب ويضعها بسهولة فى المرمى.

فى الدقيقة 62 فرصة خطيرة ضائعة لمنتخب مصر بعد تمريرة طولية تصل لمصطفى محمد ويصوب كرة من فوق حارس المرمي عالية فوق المرمي بمسافة قليلة ، بعدها بدقيقتين تقدم من رمضان صبحي و تمريرة لصلاح محسن الذي يصوب كرة قوية من أمام منطقة الجزاء تخرج علي يمين المرمي ركلة مرمي لمنتخب جنوب أفريقيا.

وفى الدقيقة 68 أجرى المنتخب الأولمبى تغييره الثانى بنزول إمام عاشور بدلا من صلاح محسن لتأمين منطقة وسط الملعب، واعتمد المنتخب على مصطفى محمد كمهاجم وحيد ، يضغط لاعبو جنوب أفريقيا مرة أخرى وأحمد ياسر.

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وبدأ المنتخب الأولمبى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحى.

خط الدفاع : عمار حمدى – محمد عبد السلام – أسامة جلال – احمد أبو الفتوح.

خط الوسط : اكرم توفيق – محمد صادق – رمضان صبحى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم : مصطفى محمد – صلاح محسن.

بينما يجلس على دكة البدلاء – مصطفى شوبير – عمر صلاح – أحمد ياسر – ناصر منسى – إمام عاشور – غنام محمد – كريم العراقى – أحمد أيمن – احمد رمضان – محمود الجزار – عمر رضوان.