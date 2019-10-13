نشرة أخبار سوبر كورة.. مباحثات الأهلى مع يوفنتوس وإنتر ميلان.. وإصابة نيمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية. القمة تجبر الزمالك على رفض معاقبة طارق حامد يرفض مسئولو نادي الزمالك توقيع عقوبات على طارق حامد لاعب الفريق الأبيض، عقب هجومه الذي شنه على الإدارة عبر حسابه على انستجرام بسبب تأخر صرف مستحقاته المالية أو تعديل عقده رغم حصوله على وعد من الإدارة بتعديل عقده بما يتناسب مع حجم عطائه وتضحياته بعروض عربية مغرية من أجل البقاء في القلعة البيضاء. البرازيل ضد نيجيريا .. سان جيرمان يفتقد نيمار 40 مباراة فى موسمين للإصابة تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة جديدة بإصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مباراة منتخب السيليساو ضد نيجيريا اليوم التى انتهت بالتعادل 1-1. المنتخب الأولمبي يفوز على جنوب أفريقيا بهدف رمضان صبحى Advertisements نجح المنتخب الأولمبي فى تحقيق فوز معنوى على جنوب أفريقيا بهدف مقابل للاشئ فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما بإستاد القاهرة فى التجربة الأخيرة لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 . سوبر كورة يكشف نتائج مباحثات الأهلي مع اليوفنتوس وانتر ميلان عقد مسئولو النادي الأهلي عددة مباحثات مع أندية عالمية لبحث سبل التعاون معها خلال الفترة المقبلة على مستوى بعض المجالات، سواء على مستوى فريق الكرة الأول أو قطاعات الناشئين. الإكوادور ضد الأرجنتين .. التانجو يكتسح الأصفر بنصف دستة أهداف حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على نظيره الإكوادور، بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، خلال فترة التوقف الدولي الجارية. إصابة جيرالدو وصالح جمعة فى مران الأهلي الجماعي تعرض الثنائي جيرالدو وصالح جمعة، لاعبا الأهلى للإصابة خلال مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك والمقرر اقامتها يوم 19 أكتوبر الجاري والتي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام.

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