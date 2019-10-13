نشرة أخبار سوبر كورة.. مباحثات الأهلى مع يوفنتوس وإنتر ميلان.. وإصابة نيمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.
القمة تجبر الزمالك على رفض معاقبة طارق حامد
تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ضربة موجعة جديدة بإصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مباراة منتخب السيليساو ضد نيجيريا اليوم التى انتهت بالتعادل 1-1.
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سوبر كورة يكشف نتائج مباحثات الأهلي مع اليوفنتوس وانتر ميلان
عقد مسئولو النادي الأهلي عددة مباحثات مع أندية عالمية لبحث سبل التعاون معها خلال الفترة المقبلة على مستوى بعض المجالات، سواء على مستوى فريق الكرة الأول أو قطاعات الناشئين.
حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على نظيره الإكوادور، بستة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على ملعب "مانويل مارتينيز فاليرو"، خلال فترة التوقف الدولي الجارية.
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