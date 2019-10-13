حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 13 / 10 / 2019 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة. المنتخب الأولمبى يهزم جنوب أفريقيا بهدف استعدادا للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة الزمالك يفوز على المنيا 4 / 2 بمشاركة مصطفى فتحى استعدادا للقمة إصابة جيرالدو وصالح جمعة فى مران الأهلى نيدفيد يؤدى المرحلة الأخيرة من التأهيل قبل العودة للأهلى السولية يشارك فى مران الأهلى الجماعى ويعلن جاهزيته لمواجهة الزمالك الأهلى يواجه الإعلاميين وديا غدا استعدادا للزمالك Advertisements زيزو فى سفارة ألمانيا للحصول على تأشيرة السفر لإجراء جراحة الصليبى ميتشو يجهز ملخصا لمباريات الأهلى فى الدورى قبل لقاء القمة مرتضى منصور يشكو الخطيب ومجلس الأهلى والقيعى وعبدالحفيظ بـ14 مستندا للأوليمبية مجلس الأهلى يناقش دراسة الجدوى لمشروع استاد النادى

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