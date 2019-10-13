شكرا لقرائتكم البرازيل تتعادل مع نيجيريا.. ونيمار يخرج مصاباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل منتخب البرازيلي مع نظيره النيجيري بهدف في مباراة ودية جمعتهما يوم الأحد، على الملعب الوطني بمدنية كالانغ بسنغافورة، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف سجله جو أريبو في الدقيقة 35 وتعادل كاسيميرو للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 48.

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وشهدت المباراة إصابة البرازيلي نيمار نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد 12 دقيقة فقط من بداية المباراة الودّية، وبدأت الأعراض مع نجم فريق باريس سان جرمان الفرنسي في الدقيقة الثامنة حينما تحسس عضلة فخذه، إثر جري سريع قام به، ولم يستطع اللاعب إكمال المباراة فحل مكانه لاعب بايرن ميونيخ فيليب كوتينيو بعد خمس دقائق.

وخلال جلوسه على مقاعد البدلاء، وضع الفريق الطبي الثلج على العضلة الخلفية لفخذ المهاجم الذي شارك في مباراته الـ 101 مع "سيليساو".

وتهدد هذه الإصابة في حال خطورتها، عودة اللاعب للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع فريقه الفرنسي أمام ضيفه كلوب بروج في 22 أكتوبر.