شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أمين اتحاد الكرة الأفغاني لمدة 5 سنوات بسبب التحرش بلاعبات المنتخب والان مع التفاصيل

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الجمعة بتوقيع عقوبة الإيقاف خمسة أعوام بحق مسؤول سابق في اتحاد كرة القدم في أفغانستان، وذلك بسبب أحداث الاعتداء والتحرش الجنسي بلاعبات. وأوضح الفيفا أن ، الأمين العام السابق للاتحاد الأفغاني، "أدين بانتهاكات متعددة" لقواعد القيم. وكان أغازادا يشغل المنصب عندما اتهمت عدة لاعبات الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأفغاني كرم الدين كريم بالتحرش الجنسي المتكرر بين عامي 2013 و2018، وقد كان أغازادا "على علم بتلك الإساءات وكان يجب عليه الإبلاغ عنها ومنعها"، حسب ما ذكره الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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