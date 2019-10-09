رياضة | الحرب تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على الصفقة الحديدية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرب تشتعل بين ريال مدريد وبرشلونة على الصفقة الحديدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن استمرار صراع قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد من أجل ضم واحد من أهم لاعبي الكرة الإسبانية.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأنه هناك منافسة شرسة ستشهدها الفترة المقبلة بين الناديين من أجل التعاقد مع فابيان رويز نجم وسط نابولي الإيطالي البالغ من العمر 23 عامًا.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رويز ذو ال 23 عاماً يثير اهتمام قطبي الكرة الإسبانية وبدأ برشلونة بالتجسس عليه وذلك عندما حضر السكرتير الفني الفرنسي أريك أبيدال مباراة نابولي وليتشي في الدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اهتمام ريال مدريد لا يبدو واضحًا مئة بالمئة في ظل تواجد لاعبين آخرين على قائمة المرشحين لتدعيم تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي أبرزهم الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والدنماركي كريستيان أريكسن نجم توتنهام هوتسبير، في حين تواجد فابيان رويز في القائمة كخيار بديل.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الميرينجي لن يكشف عن رغبته بشكل علني لكنه سيدخل أيضًا بكل قوة في الصفقة بتوصية من إدارة النادي المعجبة بقدراته.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الحالي عن تفضيل فابيان رويز نجم وسط نابولي الانضمام إلى ريال مدريد على الرحيل إلى غريمه التلقيدي برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع دياريو جول الإسباني أن رويز يعتبر من أبرز الأسماء المُتداولة إعلامياً على صعيد سوق الانتقالات خاصة مع ارتباطه بالرحيل إلى العديد من كبار الأندية الصفوة في أوروبا بالإضافة إلى قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة.

وأكد الموقع الإسباني أن رويز يفضل الإنضمام إلى ريال مدريد على الرغم من اهتمام برشلونة بضمه وذلك لأن اللاعب يخشى من فكرة عدم حصوله على دقائق اللعب المُنتظمة مع البلوجرانا.