رياضة | بشري غير سارة للزمالك بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشري غير سارة للزمالك بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن تواجد الفائز والمتأهل من لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا والمقرر إقامته يوم 24 أكتوبر الجاري ضمن المجموعة الأولي للبطولة القارية الكبري.

وجائت المجموعة الأولي كالأتي :

المجموعة الأولي: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت - زيسكو يونايتد الزامبي.

وتحمل مواجهات الزمالك ومازيمبي الكونغولي بشري غير سارة لجماهير الأبيض وللفريق فقد واجه الزمالك مازيمبي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2002 وهي أخر بطولة توج بها الزمالك لدوري الأبطال وتعادل الزمالك مع مازيمبي في اللقاء الأول بهدف لهدف سجله عبدالحليم علي وفى المباراة الثانية فاز الزمالك بهدفين سجلهم حسام حسن.

بينما في عام 2012 وضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وقع الزمالك في مجموعه ضمت كل من الأهلي ومازيمبي وتشيلسي الغاني وخسر الزمالك ذهاباً وإياباً من مازيمبي بهدفين دون رد في الكونغو وبهدفين لهدف في مصر.

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وفي عام 2014 ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا خسر الزمالك بهدف فى لقاء الذهاب وتعادل سلبياً في اللقاء الثاني.

وأسفرت باقي المجموعات كالأتي :

المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز - بيترو أتلتيكو -الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الرجاء - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي .