رياضة | موعد مباراتي الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراتي الأهلي أمام بلاتينيوم الزيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عن وقوع فريق الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم فرق بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي.

ويواجه الأهلي فريق بلاتينيوم الزيمبابوي في مباراتين حيث سيكون اللقاء الأول يم 27 أو 28 من ديسمبر بالجولة الثالثة، فيما ستكون المباراة الثانية بالجولة الرابعة يوم 14 أو 1 فبراير.

وكان الأهلي قد تأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى عقبة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا.

ويحتل الاهلي لقب أكثر أندية أفريقيا تتويجاً باللقب القاري حيث حصد البطولة 8 مرات.

Advertisements