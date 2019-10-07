يوفنتوس يحسم “ديربي إيطاليا” ويخطف الصدارة من انتر

وافتتح الأرجنتيني باولو ديبالا التسجيل لفريق السيدة العجوز (4) ثم أدرك مواطنه لاوتارو مارتينيز التعادل من ركلة جزاء (18) وقدم غونزالو هيغواين نقاط المباراة للفريق القادم من تورينو في الدقيقة 80. وارتقى يوفنتوس لصدارة الدوري برصيد 19 نقطة فيما تراجع انتر لمركز الوصافة بـ18 نقطة. وتعرض انتر ميلان لأول هزيمة هذا الموسم بعد أن حقق 6 انتصارات متتالية.

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