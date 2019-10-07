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ثورة في الزمالك بسبب الجهاز الفني للصربي ميتشو

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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يدرس مسؤولو نادي الزمالك إجراء تغيير على تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الصربي ميتشو بعد التعادل مع إف سي مصر مساء اليوم الأحد في بطولة الدوري.

وظهر اقتراح داخل مجلس إدارة الزمالك بضم طارق يحيي في منصب المدرب العام بهدف تصحيح الأمور داخل الفريق بسبب تراجع المستوى في الآونة الأخيرة.

وكان طارق يحيي سبق و تولى المسئولية الفنية لمدة أسبوع بداية الموسم الجاري وقاد الفريق أمام ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

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