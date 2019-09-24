الامارات | غرائب جائزة أفضل لاعب في العالم: ميسي يختار رونالدو.. وراموس يصوت لصلاح

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اختيارات قادة المنتخبات المختلفة في التصويت على هوية اللاعب الذي يستحق جائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل لاعب العالم "ذا بيست" والتي فاز بها الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني أمس الاثنين في حفل أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.
وشهدت الجائزة العديد من الغرائب غير المتوقعة بعدما منح ميسي خمس نقاط للسنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، وثلاث نقاط لكريستيانو رونالدو، ونقطة واحدة لزميله في النادي الكتالوني، فرينكي دي يونغ.
وصوت المدير الفني السابق للمنتخب الإسباني لكرة القدم، لويس انريكي، لصالح كل من ميسي والبلجيكي إيدن هازارد، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، والهولندي فرينكي ديونغ، لاعب وسط برشلونة، على الترتيب.
فيما صوت سيرجيو راموس، قائد المنتخب الإسباني، لصالح زميله إيدن هازراد والبرتغالي كريستيانو رونالدو والمصري محمد
صلاح.
وبذلك يكون إنريكي منح ميسي خمس نقاط وثلاث نقاط لهازارد ونقطة واحدة لدي يونغ، في الوقت الذي راهن فيه راموس على هازارد مقدماً إياه على زميله السابق كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي حالياً، ومحمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.
ومن جانبه، لم يمنح كريستيانو رونالدو، الذي غاب عن حفل "فيفا"، أي نقاط لميسي، ولكنه صوت لصالح كل من الهولندي ماتياس دي ليخت، زميله في يوفنتوس الإيطالي، والهولندي الأخر فرينكي ديونغ، وأخيرا الفرنسي كليان مبابي.
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