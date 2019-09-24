شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلى يرفع العقوبة عن لاعبه الغيني عقب الرضوخ... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى، بقيادة الصربى ميودراج، برنامج بدنى لتجهيز الغينى بيكيتى سيلفا، صانع ألعاب الفريق، لقيادة هجوم الدراويش فى مباراة أهلى بنى غازى الليبى، مساء الجمعة القادمة بإستاد المنستير، في جولة الإياب من دور الــ32 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بعد أن تقدم الإسماعيلي على ستاد الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين فى لقاء الذهاب.

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وأصطحب "ميودراج" الغيني بيكيتى سيلفا لتونس بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب بالاستبعاد من مواجهة الجونة، للتراخى فى التدريبات قبل مواجهة الجونة اعتراضاً على استبعاده من مواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية بسبب عودته متأخراً من المشاركة مع منتخب بلاده ليقرر استبعاده من مواجهة الجونة رداً على غضب اللاعب وبعد التزام بكيتى سيلفا وعودته للتدريب بجدية قرر ميودراج اصطحاب اللاعب لرحلة تونس.

وعقد الصربى ميودراج يسيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، جلسة مع معاونيه "سيرديان" و"أدهم السلحدار" فى وجود مع ثنائى الفريق بنسون شيلونجو وعبد الرحمن مجدى، لتحفيزهم على من أجل ضمان تقديمهم أفضل ما لديهم على أرض الملعب .