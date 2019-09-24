شكرا لقرائتكم صالة الشباب والرياضة بأكتوبر تستضيف بطولة لأفروليج لكرة السلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت اللجنة المنظمة لبطولة لأفروليج لكرة السلة، والتى تقام نهاية العام الجارى، وتستضيفها عدة ملاعب بمختلف الدول الأفريقية، صالة الشباب والرياضة بأكتوبر لاستضافة إحدى مراحل البطولة .

وتفقدت لجنة هندسية من أمريكا صالة الزمالك وصالة الشباب والرياضة، واستقرت على صالة أكتوبر لعدم مطابقة صالة الفريق الأبيض للمواصفات المطلوبة بالبطولة، وعدم جاهزيتها لاستضافة إحدى مراحل لأفروليج .

الجدير بالذكر أن منافسات الزمالك في بطولة لأفروليج لكرة السلة تبدأ خلال شهر مارس 2020، وتستمر حتى مايو 2020، عقب تتويجه ببطولة الدوري بالفوز على الجزيرة فى المباراة الفاصلة بينهما.

وتنطلق بطولة الدورى فى الموسم الجديد يوم 3 أكتوبر المقبل على مستوى الرجال ، بينما تنطلق منافسات السيدات يوم 1 من نفس الشهر.