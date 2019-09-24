رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال

استقر الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام فياريال.

ويواجه برشلونة نظيره فياريال اليوم الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية الإسبانية فإنه من المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة في لقاء اليوم كالتالي :-

تشكيل برشلونة أمام فياريال

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينغليت - جونيور فيربو

خط الوسط : بوسكيتس - فرانكي دي يونج - أرثور

خط الهجوم : جريزمان - ميسي - سواريز.

وعد فالفيردي لجماهير برشلونة

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني وعد جماهير ناديه بالعودة من جديد عقب الخسارة المفاجئة على يد غرناطة بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية عقب المؤتمر الصحفي لفالفيردي المير الفني للبرسا استعداداً لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في الجولة السادسة من الدوري الإسباني أن فالفيردي لا يشعر بالخطر وأنه ينوي التعامل مع الموقف لعودة برشلونة من جديد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن فالفيردي وعد جماهير برشلونة بالعودة من جديد لأنه يعتقد أن الفريق سينجح بعد هذه البداية الغير موفقة.

وأوضح فالفيردي أنه هناك أمور عليهم تحسنيها وأنه بعيدا عن شوط ضد دورتموند لا يوجد أي فريق استطاع حشرهم وخلق الفرص علينا وأنه عليهم التحسين وخلق الكثير من الفرص.

وأشار فالفيردي إلى أنه غير قلق من ابتعاد فريقه عن ريال مدريد بأربع نقاط وأنه عليهم العمل والتحسن في المباريات المقبلة.

وعلى صعيد آخر، أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة فريقه لمواجهة فياريال غدًا الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة الفريق الكتالوني عود عثمان ديمبلي بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة فيما استبعد فالفيردي نجم الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وجاءت قائمة برشلونة كالتالي :- تير شتيجين وسيميدو وبيكي وسيرجيو بوسكيتس وتوديبو وأرثور وسواريز وميسي وديمبلي زنيتو ولينجليت وأنطوان جريزمان وألينا وسيرجيو روبيرتو وفيدال وجونيور وأنسو فاتي.