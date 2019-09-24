راموس يفتح صفحة جديدة مع محمد صلاح ويصوّت له في جوائز «الأفضل» 2019

الموجز

فتح قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد سيرجيو راموس صفحة جديدة مع النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي أقامه، مساء أمس الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، للإعلان عن جوائز "الأفضل" لعام 2019.

ويسمح الفيفا لقادة منتخبات العالم إعطاء أصواتهم لأفضل لاعب في العالم، والت يتحدد هوية الفائز بجائزة الأفضل بنسبة 25%.

واستغل راموس تلك الفرصة ليثبت لصلاح أن الخلافات لا مكان لها وأن العلاقة بينهما ممزوجة بالود والاحترام.

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واختار سيرجيو راموس كلاً من: ايدين هازارد كأفضل لاعب في العالم، وجاء ثانيا كريستيانو رونالدو، أما في المركز الثالث فاختار قائد الماتادور الإسباني نجم ليفربول محمد صلاح.

يوعود الخلاف بين راموس وصلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما تعمد راموس إيذاء الفرعون المصري وأصابه بإصابة قوية في الكتف خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والتي غادر على إثرها صلاح ملعب المباراة.

وكان خروج صلاح من المباراة مصاباً أثراً كبيراً في خسارة ليفربول للقب دوري الأبطال، وهو ما جعل الجمهور المصري في حالة غليان تجاه راموس، بالرغم من اعتذاره في أكثر من موقف.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع كأفضل لاعب في العالم بـ 26 نقطة، خلف الأول والحاصل على الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة برصيد 46 نقطة، والهولندي فان دايك لاعب ليفربول بـ 38 نقطة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بـ 36 نقطة.