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ميسي يعلق على تتويجه بجائزة أفضل لاعبي العالم

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الإسباني، أن الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم يعد أمرا جميلا، مشيرا في الوقت نفسه أن البطولات الجماعية أفضل، حسب «سكاي نيوز عربية».

أضاف ميسي، في تصريحات بعد التتويج بالجائزة، أنه يقدم الشكر لكل من الذين ساهموا في أن يحصل على جائزة أفضل لاعب، وقال: «أشعر بالامتنان للفوز بتلك الجائزة، لكن الجوائز الفردية تعد ثانوية وأهم شيء هو البطولات الجماعية للفريق».

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تابع: «إنها ليلة مميزة لي أنا محظوظ أني أجلس بجانب زوجتي ولدي اثنان من أبناني يحضران للمرة الأولى، تياغو حضر مرة من قبل لكنه لا يتذكر بالطبع، أنا سعيد أنني أراه هنا يتمتع بالليلة هذا شيء فريد بالنسبة لي».

وتوج ميسي بجائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لموسم 2018-2019، في حفل أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق النجم الأرجنتيني على ، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغال، وفيرجيل فان دايك، مدافع الإنجليزي ومنتخب هولندا.

وفاز ميسي مع برشلونة بالدوري الإسباني لموسم 2018-2019، كما حصد الميدالية البرونزية مع الأرجنتين في كوبا أميركا.

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