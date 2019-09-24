محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
جاء يوم الأثنين ملتهباً على الصعيد المحلي بإعلان جوائز الأفضل في العالم وانتصارين للأهلي والزمالك في افتتاح مبارياتهما فى الدوري الممتاز،
ويقدم الخليج 365 لكل من فاته المتابعة ملفاً عن ما حمله الأثنين من أخبار:
اتحاد أوزبكستان يعلن إقالة كوبر من تدريب المنتخب
الأهلي يكشف تفاصيل خطاب رئيس "فيفا" للخطيب
بـ15 ألف جنيه استرليني.. حيلة من بوجبا لتفادي هجوم جماهير يونايتد
مستشار الأهلي: ننتظر تغليظ عقوبة كوليبالي من قبل لجنة الانضباط بالفيفا
"الأسعار وموعد الطرح".. نائب أمبرو يكشف لمصراوي كواليس قميص الأهلي الجديد
خطوة جديدة من الأهلي لاستعراض تاريخه وزيادة القيمة التسويقية
الأهلي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بهدف في شباك سموحة
"في الجنة يا أدهم".. الزمالك يؤبن ضحية السوبر قبل مباراة الاتحاد
الزمالك يستعيد انتصاراته بفوز صعب على الاتحاد
"كسر فى عظمة الوجه".. نقل مروان محسن إلى المستشفى بسيارة إسعاف
مفاجأة.. ميسي يتوج بالأفضل في العالم.. وغياب صلاح عن التشكيل المثالي
صامويل إيتو: صلاح أفضل بالنسبة لي من رونالدو وميسي
رسميا.. صلاح رابع أفضل لاعبي العالم
أبرزهم بلماضي وداليتش.. 12 قائد منتخب و14 مدربا اختاروا صلاح الأفضل بالعالم
الفيفا: المصري الوحيد المشارك فى اختيارت "ذا بيست" وضع صلاح فى المركز الثالث
أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على سموحة
ميتشو يكشف سبب التغييرات الكبيرة أمام الاتحاد
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية| مفاجأة "تتويج ميسي".. إقالة كوبر.. وإفلاس "توماس كوك" يثير قلق المشجعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.