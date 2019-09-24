جدول ترتيب الدوري المصري في ضوء نتائج مباريات الأسبوع الأول من عمر المسابقة

انتهت اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر 2019، منافسات الأسبوع الأول من مسابقة بطولة الدوري الممتاز المصري موسم 2019 -2020، وذلك بعد انتهاء مباريات اليوم، حيث شهدت الملاعب المصرية اليوم لقاءين هامين في مشوار الدوري لكل من فريق النادي الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2019، ونادي الزمالك صاحب المركز الثاني في بطولة الدوري وبطل مسابقة كاس مصر موسم 2019.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء منافسات الأسبوع الأول من المسابقة 2020

بالاطلاع على نتائج الفرق في منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري المصري للموسم الجاري 2019/2020، نجد أن فريق بيراميدز يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب فرق الدوري وذلك بفارق الأهداف حيث أنه 4 أهداف ، ثم يأتي فريق الإنتاج الحربي في المركز الثاني برصيد 3 أهداف، ثم فريق مصر المقاصة في المركز الثالث، ثم النادي الأهلي في المركز الرابع، والمقاولون العرب في المركز الخامس، ثم الإسماعيلي في المركز السادس، ثم فريق طنطا في المركز السابع، ثم نادي الزمالك في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، ثم يليه فريق المصري في المركز التاسع، ثم حرس الحدود في المركز العاشر، ويمكن متابعة باقي ترتيب فرق الدوري المصري من الجدول التالي:-

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أولاً :- نتيجة مباراة الأهلي ضد سموحة:-

أستطاع النادي الأهلي الحصول على أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2019/2020 وذلك بعد حقق فوزاً صعباً على نادي سموحة بنتيجة هدف مقابل لاشيء، وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الناديين على ستاد ملعب برج العرب وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب النادي الأهلي رمضان صبحي.

ثانياً:- نتيجة مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري:-

كذلك فقد حقق نادي الزمالك فوزاً غالياً على نادي الاتحاد السكندري بنتيجة هدف مقابل لاشىء، حصل به على أول ثلاث نقاط له في بطولة الدوري الممتاز الموسم الجديد 2019/2020.