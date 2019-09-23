شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بحضور جماهيره أمام بطل السنغال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلوح فى الأفق بوادر أزمة قبل مواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك أمام نظيره جينيراسيون، بطل السنغال، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، والمقرر «السبت» المقبل، على أرض ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، والتى يدخلها «المارد الأبيض» بحثا عن الفوز بهدف واحد فقط، للحصول على تأشيرة العبور لدور المجموعات بالبطولة الإفريقية، بعدما منى بهزيمة بهدفين لهدف فى مباراة الذهاب فى مدينة أتييس السنغالية.

وترددت أنباء قوية، أمس، عن تلقى اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة خطابا من الجهات الأمنية يفيد بإقامة مباراة الأبيض وبطل السنغال بدون جمهور، وهو ما قابله مسؤولو القلعة البيضاء بحالة من الاستياء وأعلنوا تمسكهم بحقهم فى حضور الجماهير فى هذه المباراة المصيرية والفاصلة التى يدخلها الفريق ممثلا عن مصر، ولا يوجد أى تخوف من حضور الجماهير باعتبارها مباراة جماهيرية من طرف واحد.

من جانبه، أبدى مرتضى منصور، رئيس النادى، اندهاشه من ترديد مثل هذه الأخبار وتصدير أزمات للفريق دون داعٍ، مؤكدا أنه لن يقبل بأى حديث عن حضور الجماهير لمباريات الزمالك الإفريقية، مطالبا المسؤولين والجهات الأمنية بتحمل مسؤوليتها والتأكيد على أن مصر قادرة على تنظيم أى مباراة بحضور الجماهير، لاسيما بعد نجاح قمة السوبر بحضور أكثر من 10 آلاف متفرج دون أزمة واحدة.

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وأكد رئيس القلعة البيضاء أن الأيادى المرتعشة لن تصنع ولن تتخذ قرارا، خصوصا فى الوقت الحاضر، الذى يراهن فيه الجميع على قوة وحدة الشعب والجيش والشرطة خلف القيادة السياسية.

وفجر مرتضى منصور مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن حضور الجماهير أمام جينيراسيون أمر مفروغ منه، لأن لوائح الاتحاد الإفريقى «كاف» تلزم جميع الفرق المشاركة فى بطولاتها بحضور الجماهير فى كل مباراة، بداية من الأدوار التمهيدية، وبالتالى لن يجرؤ أحد على منع الجماهير.

وكشف منصور عن أن ناديه حصل على موافقة الأمن بإقامة المباراة بجمهور فى ملعب بتروسبورت، وتم إخطار كاف وإخطار الفريق السنغالى، ومن المستحيل التراجع وتغيير ملعب المباراة بعد انقضاء الفترة القانونية المحددة بـ10 أيام قبل المباراة لإخطار المنافس بملعب المباراة وبالتالى ستقام المباراة على بتروسبورت بحضور جمهور. وتحدى رئيس القلعة البيضاء الجميع، وأعلن تمسك ناديه بحضور جماهيره، مؤكدا أنه سيقوم بطبع 20 ألف تذكرة، خصوصا أن الفريق فى أمس الحاجة لجماهيره فى هذه المباراة التى يخوضها ممثلا عن مصر، وطالب منصور، المسؤولين بإعادة مشاهدة مباراة الذهاب فى السنغال، التى حضرها 30 ألف مشجع ضد الزمالك.

فى سياق متصل، أكد مصدر بالاتحاد الإفريقى «كاف» أن اللوائح الخاصة بالبطولات الإفريقية تجبر جميع الفرق على إقامة مبارياتها بملعبها بحضور جماهيرى، مؤكدا أنه سيتم التأكيد خلال الاجتماع الأمنى والفنى للمباراة على إقامتها بحضور جماهير على أن يحدد الفريق صاحب الملعب عدد الجماهير. وأسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة المباراة تحكيميا لطاقم دولى من مالى، بقيادة محمدوا كيتا، حكما للساحة، ويعاونه كل من بابا يومبوليبا ونوهمان بامبا، والحكم الرابع جاوزو كانى، ويراقب المباراة التشادى قدرى صالح كانى. فى شأن آخر، ينضم اليوم الثنائى الصربى «دوردى» و«دراجون» مدربا حراس المرمى والأحمال للجهاز المعاون لميتشو بعد وصولهما القاهرة أمس. فيما قرر الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، منح اللاعبين راحة سلبية بعد مباراة الاتحاد السكندرى غدا.