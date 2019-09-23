شكرا لقرائتكم خبر عن تبادل الاتهامات يشتعل فى المقاصة بسبب عدم قيد أيمن حفنى.. و«الحاوى» يرفض اللعب بدورى القسم الثانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الأجواء داخل نادى مصر المقاصة، عقب تبادل الاتهامات بين أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، وإدارى الفريق، بعد الفشل فى قيد أيمن حفنى، خلال فترة الانتقالات الحالية، وتأكد عدم مشاركته حتى فترة انتقالات يناير القبل، حيث اتهم ميدو وليد هويدى، مدير الكرة، بالتسبب فى عدم قيد حفنى، رغم الحاجة لجهوده، وهو ما دفعه للإصرار على التعاقد معه، مما دفع مدير الكرة للتوضيح بأن عدم قيد اللاعب يعود لعدم وضوح لائحة تسجيل اللاعبين الشباب وعدم تحديد عددهم بدقة.

وطالب المدير الفنى بضرورة شكوى الاتحاد وإجباره على تسجيل اللاعب إذا كانت لائحة غير مفهومة أو واضحة، وذلك بعد استشارة أصحاب الخبرة. وكانت إدارة النادى قد هددت بتصعيد الأزمة للفيفا، فى حالة عدم قيد اللاعب، متهمة مسؤولى الاتحاد بالتعمد فى قيد اللاعب. وفى نفس السياق، رفض أيمن حفنى العروض الذى تلقاها مؤخرا من نادى الترسانة، أحد أندية القسم الثانى، لضم اللاعب لمدة 3 أشهر، وتمسك اللاعب بالاكتفاء بالتدريب فقط مع الفريق الفيومى فى حالة عدم النجاح فى قيده.

فى سياق آخر، أشاد ميدو بأداء لاعبى فريقه أمام أسوان، بعد نجاحهم فى تحويل تأخر الفريق بهدفين لهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى للدورى الممتاز. وأكد المدير الفنى أن فريقه حقق فوزا ثمينا على فريق جيد فى ظروف طقس حار، مشيرا إلى أن الثلاث نقاط كانت فى غاية الأهمية للاعبين فى بداية مشوار الدورى، وقبل مواجهة الزمالك فى الجولة المقبلة.