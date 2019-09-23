رياضة | بنى سويف يضم لاعب المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنى سويف يضم لاعب المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم، فى الحصول على توقيع اللاعب نصر رمضان لاعب خط وسط المقاصة استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

وقال ياسر التونى ، مدير الكرة ببنى سويف : أتمننا التعاقد مع نصر رمضان لاعب الرجاء وسموحه والمقاصة السابق، مواليد 1993، وذلك لمدة موسم واحد، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بناء على رغبة حسن موسي المدير الفنى للفريق .

على جانب آخر قرر الجهاز الفنى لبنى سويف إقامة مباراة ودية أمام السكة الحديد أحد أندية القسم الثالث وذلك يوم الجمعه القادمة بملعب استاد بنى سويف الرياضي.

وسبق للفريقان أن تقابلا بمباراتهم الودية الاولى منذ شهر بملعب السكة الحديد وحقق بنى سويف فوزا بنتيجة 2/1.

وكان بنى سويف قد تعادل سلبيا بمباراته الأخيرة أمام 6 أكتوبر، ويهدف الجهاز الفنى لبنى سويف على إشراك العديد من العناصر الفنية بصفوف الفريق والاطمئنان على جاهزية العائدين من الإصابة و التعرف خلال اللقاء على مدى استيعاب لاعبي الفريق للجمل الفنية والخططية التى تم التدرب عليها خلال التدريبات الماضية .

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وكان بنى سويف قد نظم العديد من المباريات الودية منذ انطلاق معسكره التدريبي أمام فرق مركز شباب اطواب وسمسطا وببا و٦ اكتوبر والترسانة واف سي مصر والفيوم والسكة الحديد وكوكاكولا والبلاستيك واسمنت حلوان ومياه البحيرة والحمام ونجوم المستقبل والاوليمبي وانبي ومطرطارس وبتروجيت .

وضم بنى سويف خلال فترة الانتقالات الصيفية حتى الآن كلا من هارون إسماعيل، مدافع الترسانة لمدة 3 مواسم وكمال البدوي، الظهير الأيمن لنادي سوهاج ومحمود الحضري، حارس مرمى الحمام، لمدة 4 مواسم ومحمد السيد “ميخا”، لاعب وسط نادي إف سي مصر ومصطفى بلية، مهاجم بلدية المحلة وعاطف محمود ظهير ايسر الأوليمبى واتبونج ليتشا وابراهيما كونيه .

كما تم التعاقد مع محمود مكي ،صانع ألعاب طنطا وأحمد الأمور، من أسوان، وبلال سالم، لاعب وسط إف سي مصر وكريم محفوظ، حارس مرمى إف سي مصر، على سبيل الإعارة وحسام البدري، الظهير الأيسر لبورتو السويس ومحمود بكري، لاعب وسط الفيوم وأحمد عبدالرازق، صانع ألعاب تحرير أسوان .

إضافة إلى تجديد عقود كلاً من: معتز محروس وحسام عيسى ومحمد صادق ومصطفى الصفتي وعبد الواحد عبد العزيز وكريم اشرف .

ويتكون الجهاز الفنى لبنى سويف من حسن موسى المدير الفنى للفريق وياسر التوني، مديرًا للكرة وأبو المجد مصطفى، مدربًا عامًا وأسامة عبد العزيز مدربًا وسيد شلبي مدربا لحراس المرمى ومحمد أبو السعود ومحمد صلاح، إداريان ووائل محمد وأحمد سعودي للعلاج الطبيعي، وإصابات الملاعب .