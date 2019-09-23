شكرا لقرائتكم خبر عن فى جلسة خاصة مع مسؤولى الجبلاية «بركات» يجهز لائحة جديدة لإعادة الانضباط للمنتخب الوطنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، ونجم الكرة المصرية الأسبق، على إعداد لائحة جديدة للفريق يعيد خلالها الالتزام والانضباط لمعسكرات المنتخب الوطنى، التى فقدها خلال الفترات السابقة، وتسببت فى أزمات عديدة، سواء خلال مشاركة المنتخب الوطنى فى مونديال روسيا 2018 فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى الأسبق، أو أثناء بطولة أمم إفريقيا فى عهد الميكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى السابق. كان بركات قد وافق على قبول المهمة فور تلقيه اتصالا من محمد فضل، عضو اللجنة المؤقتة والمشرف العام على المنتخب الوطنى، أملا فى إعادة الالتزام المفقود داخل معسكرات المنتخب خلال السنوات السابقة وتسبب فى تراجع نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة على بطولة أمم إفريقيا، وظهوره بشكل غير لائق فى مونديال روسيا 2018.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «الزئبقى» تمسك بكافة صلاحياته الإدارية، سواء من ترتيب المعسكرات أو الملابس أو إعداد المباريات الودية والتجهيز للمواجهات الرسمية دون تدخل من أى فرد، سواء من جانب اتحاد الكرة أو الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، وفى المقابل تعهد «بركات»، خلال جلسته مع مسؤولى الجبلاية، بعدم التدخل فى الأمور الفنية التى يختص بها حسام البدرى، المدير الفنى، سواء باختيار أى لاعب أو التشكيل الأساسى وبقية الأمور الفنية التى هى من اختصاص المدير الفنى، لكن بركات فى نفس الوقت أبدى استعداده خلال الجلسة التى تواجد فيها عدد من مسؤولى اللجنة المؤقتة لتقديم النصيحة للجهاز الفنى وفقا لخبراته الفنية إذا طلب منه ذلك.

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ووفقا لمصدر مسؤول داخل الجبلاية فإن بركات أشاد، خلال جلسته مع أعضاء من اللجنة المؤقتة، باختيار حسام البدرى فى منصب المدير الفنى، وأكد أنه يمتلك مقومات شخصية وتدريبية يحتاجها المنتخب خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الجهاز المعاون يضم عددا من الخبرات الفنية المتميزة، سواء على المستوى التدريبى أو عندما كانوا لاعبين سابقين بأنديتهم والمنتخبات الوطنية.

ورفض «بركات» فى الجلسة تكرار أى مهازل من التى شهدها معسكرات المنتخب الوطنى فى السنوات السابقة، مؤكدا على أن الانضباط والالتزام أهم عوامل النجاح وإعادة هيبة الكرة المصرية، وقال لمسؤولى الجبلاية بالحرف الواحد: «نمتلك تاريخا طيبا وسمعة محترمة مع جماهير الكرة المصرية بسبب مساهمة كل عضو بالجهاز الفنى والإدارى فى إسعاد الجماهير وحصد البطولات فى فترات سابقة، ومن ثم فيجب الحفاظ على ذلك وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق البطولات وتقديم ما يليق بالكرة المصرية».

وأكد المصدر أن المكافآت المالية التى سيحصل عليها اللاعبون خلال الفترة المقبلة ستكون مرتبطة بالتتويج ببطولة أمم إفريقيا والتأهل إلى مونديال ٢٠٢٢.