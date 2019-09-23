شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن تشكيل الزمالك ضد الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة نادي الاتحاد السكندري في الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في القاهرة الجديدة بالجولة الأولى من الدوري الممتاز. وجاء التشكيل مكونا من اللاعبين: محمد عواد في حراسة المرمى Advertisements عبدالله جمعة – محمود الونش – محمود علاء – حمدى النقاز في خط الدفاع أحمد سيد زيزو – فرجاني ساسي – امام عاشور – محمد أونجم في خط الوسط خالد بوطيب ومصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون: محمد أبوجبل – محمد عبدالسلام – يوسف اوباما – أشرف بن شرقي- محمود عبدالرازق شيكابالا – محمد عبدالشافي – عمر السعيد.

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