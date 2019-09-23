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رونالدو خارج قائمة يوفنتوس ضد بريشا بالدوري الإيطالي

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الإثنين 23 سبتمبر 2019

رونالدو

أعلن ماوريسيو ساري مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي قائمة الفريق الرسمية لمواجهة نادي بيرشا غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة .

غياب رونالدو عن قائمة يوفنتوس ضد بريشا بالدوري الإيطالي

وشهدت قائمة يوفنتوس لمواجهة بيرشا بالدوري الإيطالي غياب البرتغالي نجم الفريق.

قائمة يوفنتوس لمواجهة بيرشا بالدوري الإيطالي:

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حراسة المرمى: بوفون، تشيزني، بينسوليو.

الدفاع: دي ليخت، بونوتشي، ديميرال، روجاني، ساندرو، دانيلو.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامسي، ماتويدي، تشان، رابيو، بينتانكور

الهجوم: ديبالا، كوادرادو، هيجواين، بيرنارديسكي

ترتيب يوفنتوس وبيرشا في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي يوفنتوس في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط بينما يتواجد نادي بيرشا في المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.

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