بالصور.. الزمالك يرتدي تيشيرت “في الجنة يا أدهم” قبل مواجهة الاتحاد

قام لاعبو الزمالك اليوم، بارتداء قمصان بيضاء، مكتوب عليها “في الجنة يا أدهم”، وذلك خلال تدريبات الإجماء قبل مواجهة الإتحاد السكندرى. وكان الطفل أدهم قد راح ضحية حادث سير أمس خلال توجهه مع والده لمشاهدة مباراة السوبر التي أقيمت بين فريقي الأهلي والزمالك في ستاد برج العرب.

وأعلن رئيس القلعة البيضاء، تحمله نفقات علاج شقيقة الطفل المتوفي، والتي أصيبت بقطع في شرايين قدميها الإثنين، كما أعلن تدشينه لعضوية مجانية لأسرة الطفل المتوفي بالكامل، كنوع من الدعم لهم، وبجانب عمرة لوالده ولوالدته، كما سيتم تعليق صورة للطفللا داخل ملعب النادى بميت عقبة.‎