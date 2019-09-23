المنيا يضم حارس مرمى سموحة السابق لمدة ٣ سنوات

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا ، اليوم الاثنين ، عن ضم حارس المرمى عمرو خالد لتدعيم صفوف الفريق ، خلال الموسم الجديد لمدة ٣ سنوات.

وقال الدكتور محمد عليان ، مدير الكرة

، انه تم التعاقد مع حارس المرمى عمرو خالد قادما من فريق سموحة ، حيث يعد الحارس من مواليد ١٩٩٨ ، و من ناشئين النادي الأهلي ، وانضم للفريق الاول بنادي سموحة، ويمتاز بقدرات فنية جيدة، بالاضافة ، الى سنة الصغير وتميزه فنيا.

وأشار عليان ، إلى أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية ، بمعرفة طبيب الفريق الدكتور ، وائل حسين، وبدأ في الانتظام بتدريبات الفريق، برفقة الحارسين محمد حسانين وعبدالكافي رجب.