المنيا يضم حارس مرمى سموحة السابق لمدة ٣ سنوات

أعلن الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي المنيا ، اليوم الاثنين ، عن ضم حارس المرمى عمرو خالد لتدعيم صفوف الفريق ، خلال الموسم الجديد لمدة ٣ سنوات.
وقال الدكتور محمد عليان ، مدير الكرة، انه تم التعاقد مع حارس المرمى عمرو خالد قادما من فريق سموحة ، حيث يعد الحارس من مواليد ١٩٩٨ ، و من ناشئين النادي الأهلي ، وانضم للفريق الاول بنادي سموحة، ويمتاز بقدرات فنية جيدة، بالاضافة ، الى سنة الصغير وتميزه فنيا.
وأشار عليان ، إلى أن اللاعب اجتاز الفحوصات الطبية ، بمعرفة طبيب الفريق الدكتور ، وائل حسين، وبدأ في الانتظام بتدريبات الفريق، برفقة الحارسين محمد حسانين وعبدالكافي رجب.
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