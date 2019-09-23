رياضة | كيف أعاد راموس "الجودة والحيوية" لدفاع ريال مدريد ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف أعاد راموس "الجودة والحيوية" لدفاع ريال مدريد ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم النجم الدولي الإسباني سيرخيو راموس، قائد ومدافع ريال مدريد الإسباني، مستوى رائع أمام إشبيلية، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وفاز بها الريال بهدف نظيف.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس يبدأ الجزء الثاني من فلمه الوثاقي من ملعب البيزخوان، بدايته بطريقة كبيرة ورائعة، لقد فاز مدريد بعد بوادر أزمة تجاوز محطة مهمة منها مع قائده راموس.

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ووفقًا لما أوردته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه لم يكن من قبيل المصادفة ان تكون هزيمة ريال مدريد في باريس تزامناً مع غياب سيرجيو راموس، الذي عاد في البيزخوان ليقف مع الفريق بكل حزم، تحسن معه فاران وخط الدفاع، قد يرتكب بعض الأخطاء أحياناً لكنه الكابيتانو وهذا حقيقي.

وليس من قبيل الصدفة أيضاً أن يخسر ريال مدريد أخر خمسة مباريات غاب عنها راموس في دوري الأبطال، راموس يفرض شخصيته على الفريق، لقد كان ضخماً وقدم أمسية كبيرة.

البيزخوان لا يغفر لـ سيرجيو راموس، وفي نفس الوقت لا يتمنى ان يكون خصماً عند مواجهته لأنهم يعرفونه جيداً، راموس لو كانت لديك قناعتك الخاصة به، حتى لو كنت تراه يرتكب بعض الأخطاء، لكن لـ شيء ما ترى رقم 4 يخفق على علمٍ بالمدرج السفلي في البرنابيو جنباً الى جنب مع رقم 7.