موعد الحفل جوائز الفيفا 'الأفضل' 2019 والقنوات الناقلة

الإثنين 23 سبتمبر 2019

ميسي ورونالدو وفان دايك

سيكون عشاق كرة القدم حول العالم على موعدٍ مع حفل الإعلان عن جوائز الفيفا 'The Best' للأفضل في 2019 والذي سيقام بحسب ما أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة ميلانو الإيطالية يوم الإثنين 23 سبتمبر 2019 ميلادياً، الموافق 24 محرم 1441 هجرياً.



سيُقام الحفل هذا العام في إيطاليا كما أعلنت الفيفا وبالتحديد في مدينة ميلانو، وستكون هذه النسخة الرابعة من الجائزة بعد فصلها عن الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

لا تقتصر جائزة الفيفا "الأفضل" على أفضل لاعب كرة قدم في العام وحسب، بل هناك فئاتٍ أخرى من الجائزة تُمنح للأفضل في كرة القدم سواء كانوا مدربين أو لاعبين أو حتى جمهور، وكما تعودنا في السنوات الأخيرة فإن كريستيانو رونالدو وليونويل ميسي دائماً ما يتواجدوا بالقائمة المرشحة للفوز بجائزة الأفضل، ويرافقهم هذا العام كمرشح ثالث مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك.

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فما هي جوائز الفيفا الأفضل 'The Best'؟ وما هو موعد ومكان إقامة الحفل الخاص بها في 2019؟ وما هي القنوات الناقلة؟ وما هي فئات الجائزة، وما هي طرق التصويت؟ هذا ما سنتعرف عليه في التقرير التالي وأكثر منه.

جوائز الفيفا الأفضل لكرة القدم The Best هي جوائز سنوية يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل اللاعبين والمدربين في اللعبة، ولا يقتصر منحها على الرجال فقط، بل هناك جوائز تُمنح لأفضل المنتمين لكرة القدم النسائية خلال العام.

تم البدء في تقديم الجوائز في 2016 كبديل لجوائز الكرة الذهبية، والتي لا تزال تقدمها مجلة فرانس فوتبول France Football لكن دون شراكة أو رعاية من الفيفا التي عادت لتقدم جوائزها الخاصة..

لم يفز أي لاعب بجائزة أفضل لاعب في العام إلا كريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش، أما ليونيل ميسي فقد حل وصيفاً للدون عامي 2016 و2017.