ميسي يسجل أسوأ رقم له منذ 2013

الإثنين 23 سبتمبر 2019
سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني، أسوأ رقم له على الإطلاق منذ موسم 2013 ما يقارب الـ7 سنوات، في بطولة الدوري الإسباني.
وفي هذا الصدد ذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن ميسي لم يحقق الفوز في آخر 4 مباريات خاضها مع برشلونة، في جميع المسابقات، حيث تعادل مرتين وخسر مثلهما.
وأضافت أن المباريات الأربع لميسي بدون فوز، هو أسوأ سجل له منذ أبريل/نيسان 2013، عندما فشل في الانتصار مع البلوجرانا لـ5 مباريات على التوالي، وهو أسوأ أرقامه المهنية، وقد حدث أيضا في مارس/آذار 2009.
وعانى ميسي من إصابة في بداية الموسم، حرمته من المشاركة مع برشلونة طوال الفترة الماضية، قبل أن يعود ويظهر لبعض الوقت أمام بوروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا، قبل اللعب ضد غرناطة في الشوط الثاني أيضا.
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