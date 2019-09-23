شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرياضي»: نرفض الإساءة للإعلاميين.. وخاطبنا إدارة الاتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي رفضه التام لأي إساءة موجهة إلى الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام.

وأكد ثقته الكبيرة في كافة الإعلاميين وما يحملونه من القيم المهنية والمصداقية التي مكنت الإعلام الرياضي السعودي من الحضور المميز والمشرف في كافة المحافل والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية،

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وما يمثلونه برسالتهم من عنصر أساسي في القطاع الرياضي، يقوم على الشفافية والوضوح وأمانة الكلمة ورصانتها.

وأضاف اتحاد الإعلام الرياضي أنه وفقا لما ورد في حديث رئيس مجلس إدارة

نادي الاتحاد أنمار الحائلي مساء أمس (الأحد)، عبر برنامج «الدوري مع وليد» على قناة sbc، فإن اتحاد الإعلام الرياضي بدأ مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة، لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق من ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك، لضمان عدم الاتهام أو المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية التي نعتز بها جميعا،

مجددا تأكيده رفض أي اتهام أو إساءة للإعلاميين.