الاسماعيلي يطلب إقامة مباراة المصري باستاد السويس رسميا...

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جدة - عمرو شويل الاسماعيلي ضد المصري بالسويس طلب النادي الاسماعيلي، بشكل رسمي، إقامة مباراة المصري البورسعيدي باستاد السويس بشكل رسمي. طلب النادي الاسماعيلي، بشكل رسمي، إقامة مباراة المصري البورسعيدي باستاد السويس بشكل رسمي. وتلقي اتحاد الكرة، خطابا رسميا من النادي الاسماعيلي، يطالب فيه بنقل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 2 أكتوبر المقبل لتقام باستاد السويس.

الأمن يرفض إقامة الاسماعيلي ضد المصري بالإسكندرية وحدد اتحاد الكرة فى وقت سابق استاد برج العرب بالإسكندرية لإستضافة مباراة الاسماعيلي والمصري البورسعيدي في الأسبوع الثاني لمسابقة وحدد اتحاد الكرة فى وقت سابق استاد برج العرب بالإسكندرية لإستضافة مباراة الاسماعيلي والمصري البورسعيدي في الأسبوع الثاني لمسابقة الدوري المصري بعد رفض الأمن إقامتها علي ستاد الاسماعيلية.

نتائج الاسماعيلي والمصري بالجولة الأولي وتعادل النادي المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري بينما فاز الاسماعيلي علي الجونة بهدف نظيف فى الجولة نفسها. وتعادل النادي المصري البورسعيدي مع حرس الحدود بهدف لكل فريق في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري بينما فاز الاسماعيلي علي الجونة بهدف نظيف فى الجولة نفسها.

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