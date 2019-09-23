مروان محسن يقود تشكيلة الأهلي ضد سموحة وجيرالدو أساسيا...

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جدة - عمرو شويل تشكيل مباراة سموحة ضد الأهلي أستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأسية فى مباراة سموحة المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الأولي من منافسات مسابقة أستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأسية فى مباراة سموحة المقرر انطلاقها فى الخامسة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة الأولي من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي ضد سموحة وقرر فايلر تواجد مروان محسن فى تشكيل الأهلي ضد سموحة، ليقود الهجوم الأحمر، كما تواجد الأنجولي جيرالدو فى التشكيلة الأساسية للقلعة الحمراء.

جاء تشكيل الأهلي ضد سموحة مكون من:- حراسة المرمى محمد الشناوي Advertisements الدفاع.. محمد هاني– أيمن أشرف- رامي ربيعة – على معلول الوسط.. حمدي فتحي – عمرو السوليه – محمد مجدي أفشة – جيرالدو – رمضان صبحي الهجوم.. مروان محسن.

الدوري المصري انطلق السبت وانطلقت مسابقة الدوري المصري فى النسخة الـ61 أمس الأول ، السبت، ويبدأ النادي الأهلي حامل اللقب مشواره الليلة بمواجهة سموحة ضمن الأسبوع الأول للمسابقة ويخوض الأحمر المباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد النجاح فى التتويج بلقب بطولة السوبر المصري مساء الجمعة الماضى بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ملعب برج العرب. وانطلقت مسابقة الدوري المصري فى النسخة الـ61 أمس الأول ، السبت، ويبدأ النادي الأهلي حامل اللقب مشواره الليلة بمواجهة سموحة ضمن الأسبوع الأول للمسابقة ويخوض الأحمر المباراة اليوم بروح معنوية مرتفعة بعد النجاح فى التتويج بلقب بطولة السوبر المصري مساء الجمعة الماضى بالفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى ملعب برج العرب.

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