شكرا لقرائتكم محمد صلاح: لو كان مدرب مصرى ماسك الزمالك فى ماتش الاهلي كان مشى بالليل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى محمد صلاح المدير الفنى السابق لفريق الزمالك ظهور الفريق الأبيض بنفس المستوى الذى ظهر به أخر 25 دقيقة من مباراته أمام الأهلى فى السوبر المحلي فهى المستوى الحقيقي للاعبين .

وقال صلاح فى تصريحات لقناة تايم سبورت ، أن التغييرات مسئولية المدير الفنى مؤكدا أن جنسية الخواجة الصربى ميتشو انقذته من الإقالة لانه فى حال خسارة مدرب وطنى السوبر أمام الأهلى كان رحل عن الفريق ليلا عقب إنتهاء اللقاء مباشرة قائلا : " لو كان مدرب مصرى ماسك الزمالك فى ماتش الأهلى كان مشى بالليل ".

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ونصح مدرب الفريق السابق اللاعبين بمعرفة قيمة الزمالك ، ومن المتعارف عليه أن الفريق الذى يحقق بطولة ، يكون لديه إحساس أنه يستطيع الفوز بأى بطولة وأى مباراة ، وبالتالى يقل مستواه ، وهذا غير مطلوب فى الزمالك .

وأكد مدرب الزمالك السابق أن المدير الفنى السابق كريستيان جروس قضى على مستوى عدة لاعبين ، فى القلعة البيضاء، و بعد رحيله ، يحتاج اللاعبين الى فترة طويلة للعودة إلى مستواهم مرة أخرى

ويستهل الزمالك مساء اليوم مشواره فى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى باستاد بتروسبورت بلقاء الاتحاد السكندرى