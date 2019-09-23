شكرا لقرائتكم محمد صلاح: لو كان مدرب مصرى ماسك الزمالك فى ماتش الاهلي كان مشى بالليل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
Advertisements
جدة - عمرو شويل تمنى محمد صلاح المدير الفنى السابق لفريق الزمالك ظهور الفريق الأبيض بنفس المستوى الذى ظهر به أخر 25 دقيقة من مباراته أمام الأهلى فى السوبر المحلي فهى المستوى الحقيقي للاعبين .
وقال صلاح فى تصريحات لقناة تايم سبورت ، أن التغييرات مسئولية المدير الفنى مؤكدا أن جنسية الخواجة الصربى ميتشو انقذته من الإقالة لانه فى حال خسارة مدرب وطنى السوبر أمام الأهلى كان رحل عن الفريق ليلا عقب إنتهاء اللقاء مباشرة قائلا : " لو كان مدرب مصرى ماسك الزمالك فى ماتش الأهلى كان مشى بالليل ".
Advertisements
ونصح مدرب الفريق السابق اللاعبين بمعرفة قيمة الزمالك ، ومن المتعارف عليه أن الفريق الذى يحقق بطولة ، يكون لديه إحساس أنه يستطيع الفوز بأى بطولة وأى مباراة ، وبالتالى يقل مستواه ، وهذا غير مطلوب فى الزمالك .
وأكد مدرب الزمالك السابق أن المدير الفنى السابق كريستيان جروس قضى على مستوى عدة لاعبين ، فى القلعة البيضاء، و بعد رحيله ، يحتاج اللاعبين الى فترة طويلة للعودة إلى مستواهم مرة أخرى
ويستهل الزمالك مساء اليوم مشواره فى فى الجولة الأولى من بطولة الدورى باستاد بتروسبورت بلقاء الاتحاد السكندرى
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: لو كان مدرب مصرى ماسك الزمالك فى ماتش الاهلي كان مشى بالليل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.