شكرا لقرائتكم الحكام ترفض إيقاف طارق مجدى بناء على رغبة المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف الحكم طارق مجدى الذى أدار مباراة أمس بين المصرى وحرس الحدود فى الأسبوع الأول بالدورى.

وأكد مسئولو اللجنة أن الحكم لم يقع فى أخطاء مؤثرة على نتيجة المباراة، وأن أداءه بشكل عام كان جيدا للغاية.

وطالب محمد الخولى عضو مجلس إدارة النادى المصرى، اتحاد الكرة بعدم إسناد مباريات المصرى المقبلة فى الدورى إلى الحكم طارق مجدى الذى أدار مباراة الفريق الأولى بالدورى أمام حرس الحدود التى أقيمت امس، وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق فى تصريحات عقب نهاية المباراة.

وأضاف الخولى أنه تواصل مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، وأخطره بعدم رغبة النادى المصرى فى تولى طارق مجدى أى مباراة أخرى للمصرى.