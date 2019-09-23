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فالفيردي يحسم موقفه من تدريب برشلونة

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تقلص مستوي فريق برشلونة الإسباني  في الفترة الاخيرة تحت  ظل قيادة المدير الفني إرنستو فالفيردي،  ويعيش حالة من تباطئ تقدم  المستوي وسوء الأداء وتقزم  النمو، على كافة البطولات المحلية والعالمية، وخصوصا بالاخير بعد  الهزيمة بالليجا أمام فريق غرناطة بثنائية نظيفه .

وانتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة الإسباني ونظيره فياريال، التي من المقرر إقامتها فى غداً في تمام الساعه الـ10 ، ضمن لقاءات الجولة السادسة من عمر الدوري الاسباني 

ورد فالفيردي على سؤال استمراره مع البارسا؟ قائلاً:”هذا هو الحال منذ أن بدأت في تدريب البارسا، وفي كل مباراة، في البارسا الطلب كبير علينا جميعًا، أنا أعرف أنني في المكان الذي يتم فيه التركيز على النتائج، هنا المدرب دائمًا في دائرة الضوء، لم نبدأ بشكل جيد، وعلينا عكس الوضع، كما فعلنا الموسم الماضي”.

والجدير بالذكر أن برشلونة  يحتل المركز السابع برصيد 7 نقاط بجدول ترتيب الليجا الإسبانية، فى 5 مباريات، حقق الفوز فى اثنين، وتعادل فى واحدة، وخسر اثنين.

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