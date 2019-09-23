شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مان سيتي يدخل سباق اهتمام ريال مدريد والان مع التفاصيل

يسعي نادي ريال مدريد لتقديم عرض مناسب من أجل الحصول علي خدمات اللاعب رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة القادمة في فترة الانتقالات الشتوية.

ونشرت صحيفة ديلي ميل الانجليزية: " ريال مدريد يخطط لضم سترلينج بنهاية الموسم الحالي، حيث دعى الريال ممثلي اللاعب لإجراء مفاوضات مع خوسيه أنجيل سانشيز مدير عام النادي الإسباني" .‎

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ودخل اللاعب اهتمام النادي الملكي بعد المستوى الرفيع والعريض الذي يقدمه منذ بدايته مع نادي مانشستر سيتي وتطوره بشكل ملفت للانظار ، ويرى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي ريال مدريد ضالته الضائعه في هذا اللاعب.

واستطاع سترلينج في تسجيل 6 أهداف في أول 6 جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم انه لم يشارك فى ال6 مباريات بشكل كامل.