اخبار الرياضه

نجم مان سيتي يدخل سباق اهتمام ريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مان سيتي يدخل سباق اهتمام والان مع التفاصيل

يسعي  نادي ريال مدريد لتقديم عرض مناسب  من أجل الحصول علي خدمات اللاعب  رحيم سترلينج لاعب  مانشستر سيتي الإنجليزي في الفترة القادمة في فترة الانتقالات الشتوية.

 

ونشرت  صحيفة ديلي ميل الانجليزية: " ريال مدريد يخطط لضم سترلينج بنهاية الموسم الحالي، حيث دعى الريال ممثلي اللاعب لإجراء مفاوضات مع خوسيه أنجيل سانشيز مدير عام النادي الإسباني" .‎

Advertisements

ودخل اللاعب اهتمام النادي الملكي بعد المستوى الرفيع والعريض  الذي يقدمه منذ بدايته مع  نادي مانشستر سيتي وتطوره بشكل ملفت  للانظار ، ويرى الفرنسي  زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادي ريال مدريد ضالته الضائعه  في هذا اللاعب.

 

واستطاع سترلينج في تسجيل 6 أهداف في أول 6 جولات في الممتاز، رغم انه لم يشارك فى ال6 مباريات بشكل كامل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجم مان سيتي يدخل سباق اهتمام ريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا