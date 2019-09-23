شكرا لقرائتكم الزمالك ضد جينيراسيون فوت .. الأبيض يتمسك بالجماهير والمصري يمنع نقل اللقاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد جينيراسيون فوت



تمسك مسئولو نادي الزمالك، بحضور جماهير الفريق خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر مطلع داخل الزمالك، لـ"الخليج 365"، أن هناك اجتماع سيعقد اليوم بخصوص مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، وسيتم حسم ملف حضور الجماهير في المباراة من جانب الجهات الأمنية خلال الاجتماع.

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المصري يمنع نقل مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت



أضاف المصدر أن نادي الزمالك، يسعي لحضور الجماهير لدعم الفريق في مباراته الإفريقية خاصة أنه من الصعب نقل المباراة لملعب برج العرب في ظل خوض المصري البورسعيدي مباراته في الكونفدرالية الأفريقية على نفس الملعب يوم السبت المقبل أمام ماليندي.

وشهدت مباراة الذهاب بين الزمالك و جينيراسيون فوت خسارة الأبيض، بهدفين مقابل هدف، في السنغال ويبحث رفاق الصربي ميتشو عن تعويض الخسارة في لقاء العودة للتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.